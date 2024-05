Flamengo vê 'clima de adeus' por Fabrício Bruno; Ortiz é favorito à vaga

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto o Flamengo avança nas conversas para a venda do zagueiro Fabrício Bruno, Léo Ortiz vive a expectativa de assumir a vaga no time titular.

Clima de despedida?

Marcos Braz admitiu as negociações em andamento para a venda de Fabrício Bruno. O vice-presidente de Futebol do Flamengo indicou que o zagueiro está perto do adeus.

Se o jogador se desligar do Flamengo, esses próximos dois jogos poderão ser os último do Fabrício Bruno no Flamengo neste ciclo. Marcos Braz, no Jogo Solidário

O Rubro-Negro tem jogo pela Libertadores e Brasileiro. A equipe de Tite pega o Millonarios pela fase de grupo da competição continental e tem o clássico com o Vasco pelo Brasileiro.

Futuro sem Fabrício

Léo Ortiz chegou ao Rubro-Negro em março, após "novela" com Red Bull Bragantino. A transação movimentou R$ 45,7 milhões.

Ele é o principal candidato a virar titular no Fla. Com a saída de Bruno, a tendência é que o ex-Massa Bruta seja o escolhido para a posição. Como atua pelos dois lados, o zagueiro já foi utilizado nas duas posições da linha e também como volante.

O jogador foi um pedido do técnico Tite. Os dois já tinham trabalhado juntos na seleção brasileira e o treinador viu uma boa oportunidade de contar com ele novamente.

A relação com o treinador é de "lealdade", como definem pessoas mais próximas do dia a dia. Os dois conversam com alguma frequência. Léo já chegou sabendo que o modelo de trabalho de Tite não era de fazer mudanças bruscas nos times e, portanto, foi ganhando algumas oportunidades em partidas específicas.

Os números de Ortiz chamam a atenção. Em cinco jogos, ele marcou um gol, não cometeu faltas, não levou dribles e é o líder do time em duelos ganhos.

O zagueiro é muito interessado em analisar as estatísticas. Geralmente o pai dele levanta os números para que eles possam analisar e debater sobre o assunto.

Léo Ortiz também chegou a cursar faculdade de fisioterapia. Ele não concluiu, mas fazer uma parte disso contribui para que ele tenha cuidado especial nesse sentido. Na casa dele há toda estrutura para este tipo de cuidado.

O zagueiro já contou que a família não estava mais no Rio quando ele marcou o primeiro gol. Os pais dele vivem no Rio Grande do Sul. Os dois estão em segurança, mas Léo Ortiz divide as atenções com a tragédia que atingiu o estado. Ele participou da arrecadação de doações para as vítimas.

