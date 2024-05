Flamengo encerra preparação para enfrentar o Millonarios pela Libertadores

Nesta segunda-feira, de olho na classificação às oitavas da Libertadores, o Flamengo, no Ninho do Urubu, encerrou a preparação para o confronto contra o Millonarios, pela última rodada do Grupo E. A partida começa a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã.

Tite comandou a atividade tática para definir os onze atletas que entrarão em campo. Uma boa notícia ao treinador foi a recuperação de Erick Pulgar. O volante treinou normalmente e poderá ser relacionado para o jogo.

Vale lembrar que, caso a equipe carioca supere o adversário, alcançará a marca de 100 vitórias na história da Libertadores.

Por fim, para se garantir nas oitavas, o Flamengo, que se encontra com sete pontos na vice-liderança, precisa de um simples triunfo contra os colombianos. No entanto, para conquistar o primeiro lugar do Grupo E, o time passa a depender de uma derrota do Bolívar (líder com dez) para o Palestino, na altitude de La Paz.