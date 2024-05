Flaco celebra renovação com o Palmeiras e comenta últimos dias de Endrick

Flaco López tem sido um dos grandes destaques do Palmeiras nesta temporada. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols marcados, e vem tendo uma de suas melhores temporadas em termos individuais no clube.

Não à toa, a diretoria do Alviverde correu para renovar com o argentino. Foi na última quarta-feira (22) que a extensão do vínculo foi devidamente anunciada - Flaco renovou com o Palmeiras até dezembro de 2027. Em entrevista ao canal oficial do clube, o jogador celebrou o novo contrato.

"Eu me sinto muito feliz pelo reconhecimento do clube. Sempre que eu fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem, então eu acho muito legal. Muito feliz por estender meu vínculo aqui no Palmeiras. É só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Esse ano ainda temos muito a conquistar, então fico muito feliz por isso", afirmou o atleta.

Flaco López assumiu o status de titular no início do ano e começou a atuar ao lado de Endrick. O argentino e o brasileiro formaram boa dupla, mas, infelizmente, tal parceria está chegando ao fim. Vendido ao Real Madrid e convocado para a Copa América, o camisa 9 fará seu último jogo pelo Verdão nesta quinta-feira, já que rumará à Europa assim que completar 18 anos em julho.

Flaco, porém, disse estar "desfrutando" dos últimos dias de Endrick na equipe. "Muito feliz por ele, por tudo que ele viveu aqui. Muito feliz por tê-lo no dia a dia conosco. É uma honra. Feliz por ele e desejo tudo de bem para a vida dele. Vai ser muito bom para ele tudo que vem. Estou desfrutando muito dessas últimas semanas com ele e tratando de sacar o melhor dele", pontuou o camisa 42.

Por fim, o atacante também revelou um dos objetivos do clube neste momento: a liderança geral da Copa Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira dependem só de si para garantir o topo geral da competição pela sexta vez nas últimas sete edições.

"É um jogo muito importante para nós. Queremos essa última vitória no grupo para ser a melhor campanha e vamos trabalhar por isso. É desfrutar do jogo, mais um na nossa casa, que é um evento espetacular sempre. Desfrutar dessa atmosfera e do último jogo do Endrick", finalizou Flaco.

Com Flaco à disposição e buscando voltar a balançar as redes, o Palmeiras retorna aos gramados nesta quinta-feira. O Alviverde encara o San Lorenzo às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada do Grupo F da Libertadores.