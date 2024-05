Ex-Cruzeiro, técnico do time de Ronaldo ironiza e faz coro por demissão

Imagem: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Do UOL, em São Paulo

Paulo Pezzolano, ex-técnico do Cruzeiro, celebrou o acesso de seu atual time (Real Valladolid) à primeira divisão espanhola de forma inusitada.

O que aconteceu

Pezzolano gritou pela própria demissão em festa com participação da torcida. O elenco do Valladolid desfilou pelas ruas da cidade nesta segunda-feira (27), um dia após a equipe conquistar o título da segunda divisão do Espanhol.

O coro puxado por Pezzolano foi uma ironia às críticas. Torcedores do Valladolid protestaram e pediram pela demissão do técnico uruguaio ao longo da temporada, incluindo no jogo deste domingo.

Pezzolano, demissão! grito de Paulo Pezzolano

🔝El entrenador del @RealValladolid, Paulo Pezzolano, grita: "¡Pezzolano dimisión!" ante miles de aficionados del Pucela que acudieron a celebrar el ascenso a Primera con la plantilla pic.twitter.com/ATEPiNFRLl -- solofichajes123 (@solofichajes123) May 27, 2024

O futuro de Pezzolano no Valladolid é nebuloso. O técnico tem cláusula de renovação automática pela conquista do acesso a La Liga. Entretanto, na coletiva de imprensa após a última rodada da segunda divisão, reconheceu que "não foi um bom ano" e afirmou que a constante pressão causou impacto até em sua família.

Os próximos passos do Valladolid também são incertos em relação à gestão. Ronaldo Nazário, dono da equipe, admitiu publicamente que o clube está à venda e disse ter "três ofertas importantes". O brasileiro é gestor do time desde 2018 e convive com constantes protestos de torcedores.

Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023, época na qual a Raposa era gerida por Ronaldo. O técnico pediu demissão em março de 2023, e no mês seguinte foi contratado pelo Valladolid. O uruguaio não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe espanhola nas rodadas finais da temporada 2022/23, e agora reconduziu-a à elite do país.