Quem é a tenista dona de fortuna maior que Nadal, Federer e Djokovic juntos

Do UOL, em São Paulo

A tenista Emma Navarro tem 23 anos e ainda não faz parte do top 10 feminino no circuito do WTA, mas ultrapassa nomes como Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic em outro quesito.

Tenista mais rica do mundo

A norte-americana tem uma fortuna estimada em US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões), segundo levantamento feito pelo jornal The Mirror. A quantia transformou Emma na tenista mais rica do mundo.

O patrimônio da atleta supera o que Federer, Nadal e Djokovic acumulam juntos: eles somam uma fortuna de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,1 bilhões) — o suíço lidera a lista envolvendo o trio, com US$ 550 milhões (R$ 2,8 bilhões) no "bolso".

O pai de Emma, Ben Navarro, é o responsável pelos números estratosféricos das contas da filha. Também bilionário, o empresário é dono dos bancos Sherman Financial Group e Credit On.

A jovem ganhou projeção nacional no US Open de 2021, quando perdeu para a compatriota Christina McHale ainda na primeira rodada. No ano passado, até venceu na estreia de Roland Garros, mas caiu na fase seguinte.

A atual número 24 do ranking estreia nesta terça (27) em Roland Garros. Ela encara a turca Zeynep Sönmez, que chega para o embate após vencer Jana Fett. O objetivo da filha de Ben Navarro é superar a terceira fase.