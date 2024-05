Cristiano Ronaldo faz 2 gols e fecha Saudita com artilharia e recorde

Cristiano Ronaldo foi protagonista na vitória do Al-Nassr por 4 a 2 diante do Al-Ittihad nesta segunda-feira (27), no Al-Awwal Park, em Riade, pela 34ª e última rodada do Campeonato Saudita.

O que aconteceu

O atacante português fez dois gols. Cristiano Ronaldo balançou as redes aos 47' do primeiro tempo, esbanjando velocidade e poder de definição após lançamento, e aos 19' da etapa final, de cabeça em jogada de escanteio.

Os dois gols fizeram CR7 superar recorde de gols em uma única temporada do Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo terminou a Saudi Pro League com 35 gols em 31 jogos (média de 1,13 g/j). O recorde anterior pertencia a Abderrazak Hamdallah, que marcou 34 vezes na temporada 2018/19, também vestindo a camisa do Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo demonstrou felicidade especial na comemoração após quebrar o recorde. O atacante foi substituído cinco minutos depois, quando o Al-Nassr tinha vantagem de dois gols e um jogador a mais (após a expulsão de Al-Menhali).

O jogo teve mais quatro gols após o artilheiro deixar o gramado. Ghareeb fez mais um para o Al-Nassr de pênalti, Alshamrani e Fabinho descontaram para o Al-Ittihad, e Al-Nemer, aos 50', confirmou a vitória do time de CR7 por 4 a 2.

Cristiano Ronaldo fechou a temporada com 50 gols em 50 partidas. Apesar do sucesso individual, entretanto, o português não conquistou os principais títulos e ergueu somente a Copa Árabe de Clubes Campeões, ainda em 2023.

O Al-Nassr foi vice do Campeonato Saudita com 82 pontos, 14 atrás do campeão invicto Al-Hilal. O Al-Ittihad foi a maior decepção dentre os times recém-adquiridas pelo fundo soberano saudita. O time de Benzema, Kanté e companhia terminou a liga na 5º posição, com 54 pontos, fora da próxima Liga dos Campeões da Ásia.