Corinthians x Racing-URU: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Sul-Americana

Corinthians e Racing-URU se enfrentam nesta terça-feira, pela quinta e última rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O duelo vale a liderança do Grupo F da competição. O primeiro colocado da chave garante a classificação direta para as oitavas de final, enquanto o segundo irá disputar um playoff contra um dos terceiros da Libertadores. O Timão no momento é o vice-líder do grupo, com dez pontos (um a menos que o Racing-URU), mas só depende de si para pular ao topo.

A expectativa é que o meio-campista Igor Coronado ganhe uma oportunidade como titular do Timão. Desta maneira, o paraguaio Ángel Romero, que não vive boa fase, deve ir para o banco de reservas da equipe.

António Oliveira também deve contar com o retorno do lateral direito Matheuzinho, que já está recuperado de lesão. Em contrapartida, o lateral Diego Palacios e o atacante Pedro Henrique, em transição, seguem de fora. Raul Gustavo cumpre o último jogo de suspensão pela expulsão contra o Argentinos Juniors e é outro desfalque.

A partida ainda marcará a despedida de Paulinho do Corinthians. O clube comunicou a saída do volante após o duelo desta terça-feira, em Itaquera. Ele, que tem contrato perto fim, não chegou a um acordo com a diretoria para renovar o vínculo.

Do outro lado, o Racing-URU faz campanha surpreendente na Sul-Americana e está invicto na competição, com três vitórias e dois empates. Porém, em seu último compromisso, a equipe perdeu para o Boston River, pelo Campeonato Uruguaio, por 2 a 1. O time só precisa de um empate para garantir classificação direta ao mata-mata.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X RACING-URU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 28 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Roberto Perez (PER)



Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Leonar Soto (PER)



VAR: Nicolas Gallo (COL)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado (Romero); Wesley e Yuri Alberto.



Técnico: António Oliveira

RACING-URU: Odriozola; Bueno, Magallanes e Monzón; De los Santos, Rodríguez, Varela e Ferreira; Urretaviscaya, Nandín e Verón.



Técnico: Eduardo Espinel