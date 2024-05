Corinthians x Botafogo: veja preços e como comprar ingressos para o jogo válido pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização se inicia na quarta-feira, a partir das 11h, para proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor. Já às 13h, será aberta a venda para todos os sócios-torcedores do Timão que tenham a partir de 60 pontos, independente do plano.

As entradas serão vendidas de maneira escalonada, conforme a pontuação do programa Fiel Torcedor. Os preços dos bilhetes variam entre R$ 50 e R$ 240.

INGRESSOS PARA O JOGO CONTRA O BOTAFOGO, PELO BRASILEIRÃO! ??? Confira os detalhes da venda de ingressos para o jogo entre Corinthians e Botafogo, na Neo Química Arena, no dia 1º/06 (sábado), às 21h! Saiba mais ?? https://t.co/Qg9lXnd02L pic.twitter.com/BqO8A3V5sf ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) May 27, 2024

O Corinthians vem oscilando no Brasileirão e ocupa a 16ª posição da tabela, com cinco pontos, mesma pontuação do Fluminense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Antes de enfrentar o Botafogo, a equipe de António Oliveira enfrenta o Racing-URU pela Sul-Americana, nesta terça-feira. O duelo, que vale a liderança do Grupo F, ocorre às 19h, em Itaquera.

Veja abaixo os valores dos ingressos para Corinthians x Botafogo, por setor:

Norte - R$ 50,00



Sul - R$ 80,00



Leste Superior Lateral - R$ 90,00



Leste Superior Central - R$ 90,00



Leste Inferior Lateral - R$ 100,00



Leste Inferior Central - R$ 150,00



Oeste Superior - R$ 170,00



Oeste Inferior Corner - R$ 220,00



Oeste Inferior Lateral - R$ 240,00