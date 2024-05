Corinthians: Oposição quer pautar impeachment de Augusto Melo em reunião

A oposição do Corinthians quer pautar a abertura do processo de impeachment do presidente Augusto Melo em reunião do Conselho Deliberativo marcado para as 19h de hoje (27). A informação foi trazida em primeira mão pela apresentadora Marília Ruiz, no Fim de Papo.

A oposição diz já ter assinaturas suficientes entre os conselheiros para abrir o processo de destituição de Augusto Melo. No entanto, a tendência é que o assunto não seja discutido hoje, explicou Ruiz.

Trago notícias inéditas e que começam a ser debatidas em instantes na reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians marcada para as 19h. Era para ser uma reunião comum, ordinária, para realizar uma homenagem ao Dr. Joaquim Grava, que foi médico e consultor médico do Corinthians por muito tempo e ainda dá nome ao CT. Mas já há uma petição com 86 assinaturas para abertura de um processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Essa será uma discussão apresentada hoje.

Ah, 86 é pouco, o Corinthians tem 200 conselheiros e isso não representaria nada. Mas diz a oposição, que está recheada de gente que estava na situação até ontem, como gente ligada ao diretor jurídico, que esse número já chega a 150. O estatuto do Corinthians diz que para abertura do impeachment você precisa da maioria mais um presente na reunião. Isso não vai ser feito hoje porque não juridicamente não está explícito na pauta, mas vai ser convocada uma reunião extraordinária e isso vai ser exposto na reunião de hoje. Marília Ruiz

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra