Corinthians anuncia saída de Paulinho, que se emociona: 'Clube que eu amo'

Do UOL, em Santos

O Corinthians anunciou nesta terça-feira (27) a saída de Paulinho. O meia se despedirá do clube nesta terça-feira (28), contra o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.

O que aconteceu

Corinthians e Paulinho não chegaram a um acordo pela renovação. O contrato terminaria em junho.

O Timão ofereceu nova redução salarial a Paulinho, que recusou. Ele, amigavelmente, decidiu buscar outra oportunidade na carreira.

O ídolo do clube fez o último treino nesta terça-feira e fará a última partida diante do Racing. Ele se emocionou na entrevista para a assessoria de imprensa do Corinthians.