Com treino na Vila, Santos inicia preparação para enfrentar o Botafogo-SP

O elenco do Santos se reapresentou nesta segunda-feira (27) após a derrota de 2 a 1 para o América-MG, fora de casa, na última sexta-feira (24). Agora, o foco do clube é no duelo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille levou o treino desta manhã para a Vila Belmiro. O jogo contra o time de Ribeirão Preto, contudo, não será na casa alvinegra. A diretoria decidiu levar o embate para o Estádio do Café, em Londrina (PR).

Para este compromisso, o Peixe não poderá contar com João Paulo. O goleiro rompeu o tendão de Aquiles esquerdo e precisou passar por cirurgia.

Os atacantes Guilherme (lesão muscular), Julio Furch (pubalgia) e Pedrinho (pubalgia) seguem de fora. O volante João Schmidt, por sua vez, é dúvida. Ele se recupera de uma entorse no tornozelo direito.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. O jogo contra o Botafogo-SP está marcado para a próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília).

O treino de hoje foi em casa! 🏠 pic.twitter.com/qhZwLNT0O0 -- Santos FC (@SantosFC) May 27, 2024

Veja a programação do Santos

Terça-feira (28)

Treino às 10h no CT Rei Pelé

Quarta-feira (29)

Folga

Quinta-feira (30)

Treino às 10h no CT Rei Pelé

Sexta-feira (31)

Treino às 10h no CT Rei Pelé

Sábado (1)

Treino às 10h no CT Rei Pelé