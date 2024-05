Brasileirão usará Datas Fifa e inverterá mandos para terminar em 8/12

Do UOL, em São Paulo e no Rio

A CBF decidiu que o Campeonato Brasileiro será retomado neste fim de semana e não sofrerá mudanças na data de sua última rodada. A entidade, após conselho técnico extraordinário ocorrido nesta segunda-feira (27), confirmou que o torneio acaba no dia 8 de dezembro, seguindo a programação original. As Datas Fifa serão utilizadas para preencher jogos adiados.

Mais detalhes

O Brasileirão será retomado neste final de semana com jogos da 7ª rodada — as datas estavam reservadas, inicialmente, para a 9ª rodada.

A entidade usará Datas Fifa para preencher o calendário, que ficou mais apertado diante da paralisação pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Todos os duelos terão um intervalo de, pelo menos, 66 horas — ou seja, uma equipe não jogará duas vezes antes desta lacuna de tempo.

Grêmio, Inter e Juventude podem inverter mandos de campo no 1° turno desde que seus adversários concordem. Os clubes gaúchos foram diretamente atingidos pelas chuvas e estão sem condições de sediar partidas — a situação da dupla Gre-Nal é mais alarmante

Em relação à Copa do Brasil, a previsão é que os confrontos pendentes entre Internacional e Juventude, pela terceira fase, aconteçam nos dias 3 e 13 de julho.

A isenção de rebaixamento não chegou nem a ser discutida na reunião dos clubes.

Grêmio e Inter pediram à CBF um subsídio para ajudar nos gastos com logística, em decorrência do cenário atual. Na prática, os times serão visitantes em todos os jogos, já que seus estádios em Porto Alegre e os CTs estão sem condição de uso por causa da enchente.

Foi discutida uma flexibilização do campeonato, com uma possível inversão de mando, quando necessário. Mas isso tem que ser discutido jogo a jogo. O que foi apresentado como calendário pelo diretor de competições, Júlio Avellar, teve boa aceitação de todos. Julio Casares, presidente do São Paulo

Como fica cada situação

O uso da data Fifa

O recurso da Data Fifa para encaixar os jogos vai valer para os compromissos do segundo semestre.

Inicialmente, a CBF não iria usar a Data Fifa, mas como tem jogos atrasados, precisará desses espaços para manter o Brasileirão no cronograma atual.

Na Data Fifa de novembro, uma preocupação dos clubes é para a hipótese — remota — de que um clube esteja nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

Isso chegou a gerar um questionamento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que chegou a indicar que talvez esticar só uma data de Brasileirão fosse necessária. Mas a questão foi explicada. Há uma Data Fifa e uma data de escape para acomodar esse cenário.

Vai ter um jogo (a mais) durante a Copa América. Já não pararia o campeonato. Mas é uma situação extremamente diferenciada. Todos os clubes têm que ter a sensibilidade para entender e vamos lutar todos juntos. Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Como funciona a inversão de mando

Os clubes gaúchos poderão solicitar inversão de mando de campo, caso entendam ser pertinente em algum jogo.

Os demais clubes se mostraram flexíveis e abertos a isso. Essa definição será caso a caso.

A inversão de mando pode ser um recurso para o Inter e o Grêmio tentarem uma medida para, lá na frente, usarem os seus próprios estádios.

A previsão é que as duas arenas de Porto Alegre só voltem a serem usadas, no mínimo, entre 90 e 120 dias.

Arrumação rodada a rodada

A CBF preferiu não divulgar um bloco completo de jogos disputados porque muitos encaixes e a programação de jogos têm um caráter variável, dependendo do avanço de cada clube em outras competições, como Libertadores e Copa do Brasil.

Quanto antes o time cair no mata-mata, mais cedo pode "pagar" os jogos atrasados do Brasileirão.

A CBF voltou o Brasileirão a partir da sétima rodada, o que, de cara, representa a existência de outras duas a serem alocadas. Sem contar os jogos adiados envolvendo gaúchos, que foram postergados nas rodadas iniciais do Brasileirão.