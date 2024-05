Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo da Copa Sul-Americana

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Athletico-PR se reapresentou aos treinamentos após folgar no último fim de semana. A última atividade do Furacão aconteceu na última sexta-feira (24), quando o grupo venceu o XV de Piracicaba, por 6 a 1, em jogo-treino disputado na Ligga Arena.

No CAT Caju, o elenco realizou a primeira das três sessões de treinos que antecedem a partida decisiva contra o Sportivo Ameliano-PAR, pela última rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Ligga Arena.

Os jogadores iniciaram as atividades às 9 horas desta segunda-feira e seguiram os procedimentos pré-treino. Em seguida, rumaram ao gramado, sob frio e chuva, para a organização de trabalhos técnicos e táticos.

O treinamento técnico e tático contemplou movimentos com e sem a posse de bola, além de ter trabalhado a pressão ofensiva e defensiva Ainda sobrou tempo para focar nas transições de jogadas, visto que o treino no gramado durou cerca de uma hora e meia. Após o término das atividades, os atletas foram liberados.

O Athletico-PR terá mais dois dias de atividades antes do duelo decisivo contra o Sportivo Ameliano. Os treinamentos acontecerão no período da manhã, também no CAT Caju.

O Furacão não pode perder para o Sportivo Ameliano se quiser avançar diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. Neste momento, a equipe do técnico Cuca figura na liderança do Grupo F, com 12 pontos, e é seguida de perto pelo rival paraguaio, que tem dez.

Um simples empate assegura não só a liderança ao Athletico-PR, mas também a vaga nas oitavas de final do torneio continental sem necessidade de passar pelos playoffs. Na primeira vez em que se enfrentaram este ano, os brasileiros saíram com a vitória por 4 a 1.