António Oliveira espera cinco ou seis reforços para o Corinthians na próxima janela; saiba detalhes

O técnico António Oliveira revelou nesta segunda-feira que espera cinco ou seis reforços para o Corinthians na próxima janela de transferências, que abre em julho. O treinador português avaliou o elenco e admitiu que a chegada de novos atletas será importante para o sucesso do Timão na temporada.

"Tenho que mostrar a realidade e faço isso diariamente. Não sou eu que tenho o dinheiro para buscar os jogadores, mas é preciso perceber a realidade e nossas necessidades. O elenco é bom, mas precisa de reajustes e aumentar sua profundidade para poder competir nas três frentes. Há um conjunto de cinco ou seis jogadores para agregar e ficarmos cada vez mais fortes", disse o treinador em entrevista ao UOL.

Em 2024, o Corinthians teve diversas saídas e chegadas. Nomes importantes e experientes deixaram o clube, como: Cássio, Fábio Santos, Renato Augusto, Giuliano e Gil. Em compensação, novos jogadores vieram, por exemplo: Matheus França, Pedro Raul, Raniele, Félix Torres e Rodrigo Garro.

António Oliveira falou sobre essa reformulação e explicou que ajustes devem ser feitos na próxima janela de transferências por conta disso.

"A próxima janela é vital para aquilo que nós realmente queremos para a temporada. Não podemos nos iludir. Eu estou aqui porque alguma coisa não foi bem. A equipe está dentro de todas as competições . Eu nunca utilizei isso como desculpa, mas falo a realidade. Estamos trabalhando com uma equipe nova, estamos falando de uma reformulação total, com pessoas que nunca jogaram juntas. Até o próprio Carlos Miguel pertencia ao elenco, mas raramente jogava. Quem jogava regularmente no Corinthians antes? Fagner, Yuri Alberto e Romero. Estamos falando de uma reformulação clara, temos que perceber isso. Por isso, os reajustes devem ser feitos na próxima janela para nós nos tornarmos cada vez mais competitivos e preparados para as três frentes, sempre em um nível top", disse.

Semana decisiva na CONMEBOL Sudamericana! ?? Amanhã tem Corinthians na #CasaDoPovo! ? ? Racing-URU

? 19h (horário de Brasília) ? Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/4bwLIIn5Pj ? Corinthians (@Corinthians) May 27, 2024

Por fim, o treinador português também afirmou que espera contratações que agreguem qualidade e aumentem a profundidade do elenco.

"O intuito é esse, por isso que se chama reforço. Para vir igual, deixa como está. Tem que ser sempre para dar um 'up', nem que seja para criar competição pela posição. O que queremos criar é competição dentro do elenco, criar mais profundidade, para sermos sempre fortes, independentemente de quem joga, em todas as competições."

Enquanto as novas contratações não chegam, o Corinthians se prepara para enfrentar o Racing-URU pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola irá rolar nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.