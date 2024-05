Alex Sandro se despede da Juventus após nove anos: 'Só posso agradecer'

Após nove anos, o lateral esquerdo Alex Sandro deixou a Juventus. O brasileiro de 33 anos se despediu do clube nesta segunda-feira e falou sobre o sentimento de sair da equipe.

"Há uma palavra que resume o que a Juventus é para mim: família. Tenho certeza que vou deixar muita coisa para trás... É difícil falar só de futebol, também tenho duas meninas que cresceram aqui, que são torcedoras da Juventus, que querem usar as camisas da Juventus todos os dias e que, quando as levo para a escola, não querem ouvir 'Baby Shark', só querem ouvir o hino da Juventus", disse.

??:"La Juve è una questione di famiglia e di amicizia: non posso che dirvi grazie" ?? Il messaggio speciale di Alex Sandro ? pic.twitter.com/1SNBlzZj2B ? JuventusFC (@juventusfc) May 27, 2024

Em seu último jogo, ele marcou um dos gols da vitória sobre o Monza por 2 a 0, no sábado (25), em casa, pela 38º rodada do Campeonato Italiano.

Ao todo, Alex Sandro realizou 327 jogos pelo time italiano e se tornou o estrangeiro com mais partidas na história do clube, ao lado de Pavel Nedved. No total, foram 209 vitórias, 60 empates e 58 derrotas. Em seu período na equipe, marcou 16 gols e deu 31 assistências.

Além disso, o defensor conquistou cinco ligas italianas, cinco Copas da Itália e duas Supercopas Italianas. O jogador também fez parte da campanha que levou o clube à final da Liga dos Campeões em 2017, que terminou com o Real Madrid campeão.

"As lembranças mais doces são muitas: troféus e finais. Fizemos uma ótima jornada até a final da Liga dos Campeões... mas até os momentos complicados nos ensinaram muito", afirmou o lateral esquerdo.

Por fim, o brasileiro falou sobre seu futuro e declarou sua torcida para a Juventus.

Ainda não sei onde irei parar, mas sempre irei querer o melhor para a Juventus. Tem sido uma jornada fantástica. Quando me lembro e falo sobre essa jornada da vida, meus olhos sempre ficam marejados, como estão agora. Desejo a todos o melhor."