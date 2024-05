Aitana Bonmatí, do Barcelona, é eleita melhor jogadora da Liga dos Campeões feminina

Autora do primeiro gol do Barcelona na vitória sobre o Lyon, por 2 a 0, na final da Liga dos Campeões feminina, no último sábado, Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora da competição pelo segundo ano consecutivo, nesta segunda-feira.

A decisão foi tomada pelo painel técnico observador da UEFA. Em 12 jogos, Aitana balançou as redes seis vezes e distribuiu seis assistências, sendo a jogadora com mais participações em gols no torneio. A meia de 26 anos também venceu o prêmio de melhor jogadora da final.

"Ela influenciou o jogo pelo campo todo, com e sem a bola. Passes da alta progressão e altas recuperações, além de marcar um golaço", explicou o painel.

? Presenting the 2023/24 #UWCL Player of the Season: Aitana Bonmatí ?? ?? Selected by UEFA's Technical Observer panel. ? UEFA Women's Champions League (@UWCL) May 27, 2024

Atual melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí é peça chave na equipe do Barcelona que venceu a Liga dos Campeões Feminina pela segunda vez consecutiva e a terceira taça em sua história (2021, 2023 e 2024).

A UEFA também divulgou o time ideal da competição. Com cinco jogadoras (Irene Paredes, Lucy Bronze, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Graham Hansen), o Barcelona dominou a seleção. O vice-campeão Lyon teve quatro atletas eleitas (Christiane Endler, Salma Bacha, Lindsey Horan e Kadidiatou Diani), enquanto Chelsea (Jesse Carter) e PSG (Tabitha Chawinga) tiveram uma representante cada.