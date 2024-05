81 jogos, 5 títulos e seleção: Real Madrid aguarda 'experiente' Endrick

Em clima de despedida no Palmeiras, Endrick vive os últimos momentos antes de se apresentar ao Real Madrid em julho. Na Espanha, a expectativa é alta para receber o 'experiente' atacante, que já tem boa bagagem no profissional, mesmo prestes a completar apenas 18 anos.

O que aconteceu

Endrick tem pulado etapas e chega com números robustos ao Real Madrid: com 81 jogos pelo profissional do Palmeiras, conquistou cinco títulos, sendo três em competições nacionais.

O camisa 9 já levantou o troféu de campeão Brasileiro duas vezes, em 2022 e 2023 e a Supercopa do Brasil em 2023, além de dois títulos Paulistas, em 2023 e 2024.

Na Espanha, Endrick é visto como um jogador 'mais pronto' do que outros exemplos recentes, como Rodrygo e Vini Jr, quando chegaram ao clube.

Antes de deslanchar e se tornar um pilar do time, Vini conviveu com críticas e atuou no Castilla, o Real Madrid B, de julho de 2018, quando desembarcou na Espanha, até setembro do mesmo ano, sua estreia pela equipe principal.

Outro fator que destaca Endrick é sua experiência internacional: já tem quatro jogos e dois gols pela seleção brasileira. É o quarto mais jovem a estrear e a marcar um gol pela seleção principal do Brasil.

Precoce, o garoto já é visto como um dos destaques da seleção para a disputa da Copa América, último compromisso de Endrick antes de se apresentar ao Real Madrid.

Além do sucesso em campo, Endrick é tido como uma 'bomba' comercial e de impacto midiático: já soma mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais e tem contratos com marcas globais.