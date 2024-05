'Yuri Alberto bem é jogador de seleção', elogia António Oliveira

O técnico do Corinthians, António Oliveira, rasgou elogios a Yuri Alberto em entrevista ao Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan, que vai ao ar amanhã (27), às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.

António Oliveira afirmou que Yuri Alberto tem nível de seleção e é um dos cinco melhores atacantes do Brasil quando está bem. Para isso, segundo o português, o Corinthians também precisa estar nos trilhos.

Está entre os cinco melhores avançados aqui do Brasil. O Yuri bem é um jogador para ir à seleção. Agora, o Yuri precisa estar bem, a equipe precisa estar bem, o clube precisa estar bem para projetar esses jogadores. Muitas vezes, eles se relacionam com o momento que os clubes vivem, e o Yuri é um jogador emocional. É como o pai — o pai cobra, mas também tem que dar amor.

Nessa perspectiva, nós temos uma relação de grande compreensão um com o outro, basta um olhar que ele já sabe o que eu quero. Eu tenho um carinho muito grande por ele, como tenho pelos outros. António Oliveira, em entrevista ao Zona Mista do Hernan

