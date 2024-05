Sem trio de craques, Inter Miami ganha do Vancouver Whitecaps e permanece líder na MLS

Na madrugada de sábado para domingo, o Inter Miami visitou o Vancouver Whitecaps no BC Place e triunfou por 2 a 1. A equipe da Flórida não contou com a presença de Lionel Messi, Luis Suárez e Sérgio Busquets, que foram poupados da viagem ao Canadá, mas venceu o confronto válido pela 15ª rodada da MLS.

Assim, com mais três pontos somados, o Inter Miami, líder da Conferência Leste, acumula 34 unidades. O Vancouver Whitecaps, por sua vez, diante do revés em casa, permanece em sétimo da Conferência Oeste com 19 pontos. O clube canadense tem um jogo a menos.

O próximo compromisso da equipe de Miami acontece nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium. Pela 16ª rodada da competição nacional, o Inter Miami enfrenta o Atlanta United. Já o Vancouver Whitecaps, no mesmo dia, às 21h30, visita o Sporting Kansas City, no Children's Mercy Park.

O primeiro gol do Inter Miami aconteceu aos 37 minutos da etapa inicial. Jordi Alba lançou, em profundidade para Robert Taylor, que limpou a marcação e finalizou, de direita, colocado, no ângulo esquerdo de Takaoka.

Aos 9 minutos da etapa complementar, os visitantes aumentaram sua vantagem. Dentro da área, Robert Taylor fez bela jogada e cruzou rasteiro para trás. Leonardo Campana apareceu e completou para o fundo das redes.

O Vancouver Whitecaps chegou a descontar aos 27 minutos, mas não foi o suficiente. De pênalti, Ryan Gauld finalizou na direita de Callender, que acertou o canto, entretanto não alcançou a bola.