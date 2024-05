São Paulo x Palmeiras: veja prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Paulistão feminino

Na manhã deste domingo, um clássico agita o Campeonato Paulista feminino. São Paulo e Palmeiras se enfrentam a partir das 11 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Estadual.

Onde assistir

O confronto será transmitido no canal do YouTube do Paulistão; na Record News e no R7; no Space, na televisão fechada; e nas plataformas de streaming Max e Play Plus.

Situação no campeonato

São Paulo: o São Paulo fará sua estreia no Paulista contra o Palmeiras. Com um jogo a menos que os rivais, o Tricolor fica na sétima colocação.

Palmeiras: as Palestrinas aparecem na quarta posição, com três pontos somados após vencerem a Ferroviária, na primeira rodada, por 3 a 2.

Ela é embaçada, tá? ?? Taina Maranhão é o nome da emoção e do nosso primeiro gol no Paulista 2024 ?#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/NkhutvE0m5 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 24, 2024

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Jéssica Soares, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene e Camilinha; Mariana Santos, Dudinha e Laryh



Técnico: Thiago Viana

Palmeiras: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Giovanna Campiolo e Juliete; Ingryd, Pati Maldaner, Brena e Dudinha; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.



Técnica: Camilla Orlando

Arbitragem

Edina Alves Batista será responsável por apitar o clássico e terá Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa como assistentes.