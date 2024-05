Payet dá resposta e mostra que pode liderar o Vasco

Principal nome do Vasco, Dimitri Payet está novamente em alta. O meia francês, de 37 anos, foi protagonista nos últimos dois jogos e ajudou o Gigante da Colina com assistências.

Payet, assim, deu resposta depois de conviver com algumas críticas. O craque não conseguiu evitar a eliminação do Vasco para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. Para piorar, ele se lesionou em um treino.

A lesão no joelho direito fez Payet perder o início do Campeonato Brasileiro. Ele voltou a jogar na quarta rodada. Contudo, não foi bem e saiu no intervalo, além de ver o Criciúma fazer 4 a 0 em São Januário.

Payet, então, ficou fora contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O francês passou por um processo de recondicionamento físico. A resposta tem sido positiva.

O craque voltou a jogar contra o Vitória, no dia 12 de maio, e deu duas assistências para o triunfo por 2 a 1, em São Januário. Depois, Payet também deu passe para gol no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, em São Januário. O Vasco venceu nos pênaltis e avançou na Copa do Brasil.

Payet, assim, mostra que pode liderar o Vasco. O francês tem dois gols e oito assistências em 14 jogos em 2024. O craque vai colocar o bom momento à prova no clássico com o Flamengo, domingo, dia 2 de junho, no Maracanã.