Hugo Calderano bate sul-coreano e conquista o WTT Contender Rio de Janeiro

O brasileiro Hugo Calderano garantiu mais um título em sua carreira neste domingo. Ele bateu o sul-coreano An Jaehyun, por 4 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/5, 11/5 e 11/6, e foi campeão da edição de 2024 do WTT Contender Rio de Janeiro.

Este foi o sexto troféu do mesa-tenista em eventos organizados pela World Table Tennis. Antes, ele havia conquistado o WTT Star Contender Doha (2021), o WTT Contender Túnis (2022), o WTT Contender Muscat (2023), o WTT Contender Durban (2023) e o WTT Contender Doha (2023).

"Estou bastante feliz com esse título. Foi sensacional jogar diante dessa torcida incrível, na minha cidade, no meu país. Muita gente veio assistir o tênis de mesa, então fico contente com essa conquista poucos meses antes dos Jogos Olímpicos. Foi uma competição bem importante e que joguei em altíssimo nível. Quero agradecer quem esteve aqui e também aos que assistiram de casa. O apoio de vocês é sempre muito importante", disse Hugo Calderano.

Em sua campanha no WTT do Rio, Hugo Calderano, que disputou o torneio como primeiro cabeça de chave, perdeu apenas um set. Além do prêmio em dinheiro, o brasileiro ganhou 400 pontos para o ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e deverá subir do oitavo para o sétimo lugar entre os melhores do mundo, superando Lin Yun-Ju, de Taiwan.

Já com vaga garantida nas Olimpíadas de Paris em 2024, Hugo Calderano também deve ganhar uma posição na corrida olímpica. Na próxima atualização, provavelmente ele subirá da quinta para a quarta colocação, ultrapassando Lin Yun-Ju mais uma vez.

Com isso, Hugo seria o quarto cabeça de chave do mundo nas Olimpíadas. Agora, a próxima competição do brasileiro será o WTT Champions Chongqing, na China, marcado para ocorrer entre os dias 30 de maio e 3 de junho.

Veja a campanha de Hugo Calderano no WTT Contender Rio de Janeiro

23/05 - 1ª rodada - Hugo Calderano 3 x 0 Manav Vikash Thakkar - (11/5, 11/8 e 11/7)



24/05 - Oitavas de final - Hugo Calderano 3 x 0 Brian Afanador - (11/6, 15/13 e 12/10)



25/05 - Quartas de final - Hugo Calderano 3 x 0 Thibault Poret - (11/5, 11/8 e 11/5)



25/05 - Semifinal - Hugo Calderano 3 x 1 Yuta Tanaka - (11/5, 5/11, 11/5 e 11/7)



26/05 - Final - Hugo Calderano 4 x 0 An Jaehyun - (11/7, 11/5, 11/5 e 11/6)