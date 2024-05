Grêmio encerra sequência de treinos no CT do Corinthians e embarca para Curitiba

O Grêmio encerrou sua sequência de treinos em São Paulo. Assim como no sábado, as atividades deste domingo, que começaram às 9h (de Brasília), foram realizadas no CT das categorias de base do Corinthians.

Visando o jogo contra o The Strongest, da Bolívia, o treinador Renato Gaúcho comandou um treino técnico que durou toda a manhã. Os jogadores foram divididos em três times que revezavam em duelos com limite de toques na bola e em campo reduzido.

Após almoçar no hotel na capital paulista, o elenco do Grêmio embarcou para Curitiba, local em que mandará a partida contra os bolivianos. O jogo está marcado para quarta-feira, às 19h, no Couto Pereira, sendo válido pela fase de grupos da Libertadores.

PARTIDU CURITIBA! Depois de 10 dias em São Paulo, a delegação gremista está embarcando rumo à capital paranaense. Na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrentará o The Strongest, no Couto Pereira.

Antes deste confronto, a equipe gaúcha realizará mais dois treinamentos, desta vez no CT do Coritiba. As atividades acontecerão nas tardes de segunda e terça.

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, os dois últimos jogos do Grêmio na Libertadores foram adiados. Com isso, o time soma três pontos em três jogos, aparecendo na quarta e última colocação do Grupo C.