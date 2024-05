Figueirense e Ferroviária se enfrentam em duelo do G4; confira onde assistir aos jogos da Série C

No próximo domingo, o Figueirense recebe a Ferroviária no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 16h30 (de Brasília), pela 6ª rodada da Série C.

PONTUAÇÃO



Figueirense - dez pontos em quatro partidas (iniciou a rodada na 3ª colocação)



Ferroviária - 11 pontos em cinco partidas (iniciou a rodada na 2ª colocação)

Onde assistir: A partida será transmitida pela DAZN e pelo Nosso Futebol +.

Bom dia, Nação Alvinegra! ??

?

No próximo domingo (26) temos mais uma batalha no Campeonato Brasileiro. Regularize sua carteirinha ou associe-se e continue jogando junto com o Figueira.

?

?? Anota aí na agenda:

Domingo (26), 16h30 no Scarpellão tem Figueirense x Ferroviária.

?... pic.twitter.com/0pr4IOHLKH ? Figueirense FC (@FigueirenseFC) May 21, 2024

São Bernardo x CSA

No domingo, às 16h30, o São Bernardo encara o CSA no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no interior paulista, pela 6ª rodada da Série C.

PONTUAÇÃO



São Bernardo - oito pontos em cinco partidas (iniciou a rodada na 7ª colocação)



CSA- três pontos em cinco partidas (iniciou a rodada na 15ª colocação)

Onde assistir: A partida será transmitida pela TV Zapping.

O Maior de Alagoas acertou a contratação do técnico Higo Magalhães. Adriano Silva, preparador de goleiros, e Zé Carlos, auxiliar técnico, também reforçam a comissão técnica do Centro Sportivo Alagoano. O trio já estará no treino desta terça-feira no CT Gustavo Paiva. pic.twitter.com/TpRPQiLFmV ? CSA (@CSAoficial) May 20, 2024

Londrina x Volta Redonda

Também no domingo, Londrina e Volta Redonda se enfrentam no Estádio Do Café, em Londrina, no Paraná, às 19h, pela 6ª rodada da Série C.

PONTUAÇÃO



Londrina - oito pontos em cinco partidas (iniciou a rodada na 8ª colocação)



Volta Redonda - nove pontos em quatro partidas (iniciou a rodada na 6ª colocação)

Onde assistir: A partida será transmitida pela DAZN e pelo Nosso Futebol +.