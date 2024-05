Na despedida de Felipe Anderson, Lazio empata com Sassuolo

Em jogo disputado no Estádio Olímpico, a Lazio empatou por 1 a 1 com o Sassuolo neste domingo (26) e terminou o Campeonato Italiano na sétima posição, com 61 pontos.

O que aconteceu

Felipe Anderson, a caminho do Palmeiras, começou o jogo no banco de reservas. Ele só entrou em campo aos oito minutos do segundo tempo e foi homenageado.

Gols só no segundo tempo. Mattia Zacagni abriu o placar para a Lazio, aos 15 minutos, mas viu seu xará, Mattia Viti empatar o jogo seis minutos depois.

Vaga na Liga Europa para a Lazio. Depois de disputar a Liga dos Campeões da Europa na atual temporada — eliminada nas oitavas de final, pelo Bayern, a equipe da capital italiana garantiu vaga na Liga Europa em 2024/2025 com o sétimo lugar.

O Sassuolo vai disputar a segunda divisão na próxima temporada. A equipe já entrou em campo sem chances de escapar do rebaixamento. O time fez apenas 30 pontos em 38 rodadas, ficando na 19ª posição.