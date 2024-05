Fábio Jesus Correia conquista o ouro para o Brasil no Sul-Americano de corridas de rua

O baiano Fábio Jesus Correia ganhou a meia maratona no Campeonato Sul-Americano de corridas de rua. A competição foi realizada em Assunção, neste domingo. Após a prova, o brasileiro comemorou o feito.

"Quero agradecer a Deus por esse resultado, por essa vitória e por mais uma vez estar aqui representando a Seleção Brasileira. Estou muito feliz com o meu PB (recorde pessoal), depois de um ano meio complicado, retornando de uma lesão. Deus me abençoou com esse grande resultado", declarou.

Fábio venceu a meia maratona com o tempo de 1h02min51s, sua melhor marca pessoal. O atleta havia corrido 1h02min58s na Golden Run do Rio, em 2 de julho do ano passado. O corredor de 25 anos. Ele chegou a São Paulo em 2019 para trabalhar como coletor de lixo e foi o quarto melhor brasileiro na São Silvestre 2022.

O Brasil ainda conquistou mais duas medalhas de ouro neste domingo. July Ferreira da Silva foi a ganhadora da milha, com um tempo de 4min46s61, novo recorde brasileiro para a prova de rua. O ouro na milha masculina também ficou com o País, já que Jânio Marcos Varjão fez 4min08s87.

No total, foram cinco medalhas (três de ouro, uma de prata e uma de bronze). Os outros pódios vieram nos 5 km: Wendell Jerônimo Souza (14min39s21) levou a prata e Jennifer do Nascimento Silva (17min25s99), o bronze.

O campeonato reuniu 50 atletas (26 no masculino e 24 no feminino) dos seguintes países: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.