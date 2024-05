Endrick presenteará funcionários do Palmeiras com camisa especial antes de despedida

O atacante Endrick está prestes a se despedir do Palmeiras. Antes de deixar o Verdão, o camisa 9 preparou um presente especial para os funcionários do clube. Sua última partida pelo Alviverde será nesta quinta-feira, contra o San Lorenzo, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Durante a semana, Endrick entregará mais de 300 camisas com um patch especial, que terá seu nome, foto e autógrafo. O patch estará posicionado no meio da camisa, ao lado do escudo do Palmeiras, como os utilizados após a conquista de títulos.

""Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube nesses anos, e queria deixar algo único, especial para elas, que só eles tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi o jeito que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim", disse o atacante.

Depois do duelo pela Libertadores, Endrick se apresenta à Seleção Brasileira no dia 3 de junho para a disputa dos amistoso contra México e Estados Unidos. Depois disso, ele segue com a delegação brasileira para a disputa da Copa América, que acontece entre 20 de junho e 14 de julho. Em seguida, ele se apresenta ao Real Madrid.

O Palmeiras entra em campo pela Libertadores buscando confirmar a melhor colocação geral na fase de grupos. A equipe de Abel Ferreira tem 13 pontos e já tem a vaga nas oitavas de final garantida.

Antes de Endrick se apresentar à Seleção, o Palmeiras tem jogo contra o Criciúma, no dia 2, na retomada do Campeonato Brasileiro. O jogador, porém, está suspenso, já que tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Athletico-PR, a última pela competição nacional antes da paralisação.