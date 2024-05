Com vitórias, Empoli e Udinese garantem permanência na 1ª divisão italiana; Frosinone é rebaixado

O Campeonato Italiano teve fim neste domingo com a disputa dos últimos seis jogos da 38ª rodada da competição. Com a vitória por 2 a 1 sobre a Roma, nos acréscimos, o Empoli se livrou do rebaixamento, enquanto a Roma já tinha vaga garantida na Liga Europa.

O Empoli ficou na 17ª posição, com 33 pontos. A Roma finalizou com 63 pontos, na sexta colocação. A Lazio, que empatou por 1 a 1 com o rebaixado Sassulo, ficou em sétimo, com 61. Dessa forma, a Lazio também disputa a competição europeia junto com a rival. A Fiorentina, em oitavo, disputa a Liga Conferência.

A Udinese, que venceu o Frosinone, fora de casa, por 1 a 0, com gol na reta final do jogo, se livrou da queda à Segunda Divisão do Campeonato Italiano, e rebaixou o adversário. Assim, disputam a Serie B Italiana na próxima temporada Frosinone, Sassuolo e Salernitana.

Campeã, a Inter de Milão empatou por 2 a 2 com o Hellas Verona e finalizou a campanha do título com 94 pontos, a 19 de distância do Milan, vice-campeão. Além dos dois times de Milão, Juventus, Atalanta e Bologna garantiram vagas na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A Atalanta ainda disputará um último jogo, atrasado pela 29ª rodada da competição, contra a Fiorentina. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Torino, a equipe ainda pode buscar a terceira posição no torneio caso conquiste mais uma vitória. Atualmente, a Atalanta tem 69 pontos, contra 71 da Juventus.

Veja todos os resultados deste domingo da última rodada do Campeonato Italiano:

Atalanta 3 x 0 Torino



Napoli 0 x 0 Lecce



Empoli 2 x 1 Roma



Frosinone 0 x 1 Udinese



Lazio 1 x 1 Sassuolo