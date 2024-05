Após folga, elenco do Fluminense se reapresenta com boas notícias

O Fluminense se reapresentou neste domingo, após três dias de folga, com boas notícias. O técnico Fernando Diniz está mais próximo de ter nomes importantes novamente à disposição.

Nas imagens divulgas pelo clube, é possível ver o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Manoel e os atacantes Marquinhos e Douglas Costa participando do treino deste domingo, dando mais um passo rumo ao retorno aos gramados.

A tendência, assim, é que Samuel Xavier, Manoel, Marquinhos e Douglas Costa voltem a ficar à disposição em breve. Inclusive, existe expectativa para o duelo com o Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília), no Maracanã, pela Copa Libertadores.

O quarteto estava na transição para os treinamentos com bola. Agora, o departamento médico tricolor está mais esvaziado, apenas com André, que se recupera de lesão no joelho direito, e Lelê, que operou o joelho direito e só deve voltar em 2025.

Embalado por duas vitórias seguidas (sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, e Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil) e com uma série de jogos para fazer no Rio de Janeiro, o Fluminense tem mais uma boa notícia para embalar de vez em 2024.