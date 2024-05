Gonzalo Escobar é destaque no Santos em derrota para o América-MG

Na última sexta-feira, o Santos perdeu para o América-MG pelo placar de 2 a 1, na Arena Independência. O jogo, que ocorreu pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com gol polêmico de Renato Marques, ainda no primeiro tempo. Apesar da derrota, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar se destacou pelo Santos e apresentou belos números.

O argentino participou do duelo durante todos os 90 minutos e contribuiu com uma assistência. O camisa 31 foi quem deu o passe para William Bigode cravar o único do Alvinegro Praiano, aos 30 minutos da etapa inicial.

Segundo o Sofascore, além da assistência, Escobar deu dois passes decisivos, fez quatro cortes, completou dois desarmes e interceptou cinco vezes. Em disputas de bola no chão, o argentino venceu três de oito e, pelo alto, saiu melhor nos dois que disputou. O atleta também não sofreu nenhum drible no confronto.

No ataque, o lateral esquerdo acertou dois cruzamentos de quatro tentados e criou uma grande chance, que ocasionou o gol do Peixe.

Atualmente com 15 pontos em sete compromissos, o Santos retorna aos gramados no dia 3 de junho, para enfrentar o Botafogo-SP, pela oitava rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A partida, que começa às 20h (de Brasília), será disputada em Londrina, no Estádio do Café.