Novela por renovação de Welington se arrasta no São Paulo; há culpados?

O futuro de Welington no São Paulo é cada vez mais incerto. O lateral-esquerdo, que ganhou a titularidade desde o início da temporada, tem vínculo com o Tricolor até o fim do ano, mas as conversas por uma renovação estão travadas diante de valores e do interesse de outros clubes. Ele pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato com qualquer time de graça.

Novela Welington

O impasse vivido pelo atleta de 23 anos foi tema na Live Semanal do São Paulo, que contou com a participação de Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira. A atração é exibida todas as quintas-feiras no YouTube do UOL Esporte.

Para Arnaldo, há parcela de culpa da diretoria no imbróglio. O jornalista afirmou que houve mais de um momento em que as conversas por uma extensão contratual poderiam ganhar corpo nos últimos meses, mas o tempo passou sem qualquer avanço nas negociações.

Essa situação só chegou nesse ponto por incompetência da diretoria do São Paulo em relação à renovação. O Welington era capitão do sub-20, aí subiu. Quando o Reinaldo deu sinais de que não daria [para continuar], ali era o momento de renovação. Perdeu o primeiro momento. Segundo momento: o Welington quebra a perna contra o Água Santa e fica no campo. Também não renovou. Agora, o empresário está com a faca e o queijo na mão Arnaldo Ribeiro, durante a Live do São Paulo

Renan concordou com a tese, mas apostou que o fator Zubeldía pode mudar o cenário. O técnico entrou em cena na negociação durante os últimos dias e já expôs publicamente que quer o "fico" de Welington. O ex-volante também se assustou com possíveis valores pedidos pelo jogador.

Tem que ter o parâmetro do elenco e a importância que ele tem dentro do elenco. Agora, entrou um personagem relevante, que é o treinador querendo que ele permaneça. Isso dá um poder de barganha para ele e os empresários muito grande. Ouvi dizer que ele chegou a pedir R$ 600 mil por mês. Se for verdade, eu não renovaria nunca por este valor. Ele deve ser valorizado, claro, mas esse salário, para um lateral-esquerdo, não tem sentido nenhum Renan Teixeira, durante a Live do São Paulo

