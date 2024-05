Técnico pede, e River Plate sonda situação de Enner Valencia no Inter

A pedido do técnico Martín Demichelis, o River Plate sondou a situação de Enner Valencia, atacante do Inter.

O que aconteceu

Segundo apurou o UOL, a direção do clube argentino entrou em contato com estafe do jogador para sugerir a possibilidade de transferência. O principal problema para o clube argentino seria o alto salário do equatoriano, na casa de R$ 1,4 milhão.

O técnico do River enxerga no atacante de 34 anos, uma alternativa para encerrar os problemas ofensivos de sua equipe.

No entanto, a resposta do jogador não foi positiva. Enner deixou claro que está totalmente focado no Colorado, clube com o qual tem contrato até o fim de 2026.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o Inter não está disposto sequer a ouvir propostas pelo jogador, considerado um dos principais nomes da equipe de Eduardo Coudet. Por mais que tenha recebido novas peças ofensivas, como Alario e Borré, o clube gaúcho fecha portas para qualquer possibilidade de perder Valencia.

Na temporada 2024, o jogador soma seis gols e duas assistências em 12 partidas disputadas. Após a negativa, o River voltou seu olhar para Adam Bareiro, atacante do San Lorenzo.