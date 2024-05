Tchê Tchê convoca torcida do Botafogo para treino aberto: "Causa nobre"

A torcida do Botafogo tem a oportunidade de apoiar uma causa nobre, além de incentivar o time. Neste domingo, às 10h (de Brasília), o Fogão vai fazer um treino aberto, no Nilton Santos, em apoio ao Rio Grande do Sul, estado que sofreu com enchentes. Tchê Tchê aproveitou para convocar os torcedores.

"Fala aí, torcida do Fogão. Tudo bem? Amanhã (domingo), a gente tem um encontro marcado no nosso estádio, no Nilton Santos. Espero todos vocês lá, no nosso treino aberto. É por uma causa nobre. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul", declarou Tchê Tchê, em vídeo divulgado pelo Botafogo.

O Tchê Tchê tem um recado importante para vocês, meus escolhidos! Saca só! ??? Amanhã tem treino aberto no Nilton Santos em corrente de solidariedade às vítimas da tragédia no Sul. Oportunidade também de apoiar o Glorioso antes do último jogo pela fase de grupos da... pic.twitter.com/l95ARpTmS6 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 25, 2024

Os torcedores do Fogão podem adquirir os ingressos solidários a partir de R$ 10 com compras ilimitadas. Todo o valor arrecadado com a venda será destinado aos afetados pelas enchentes.

A torcida também pode ajudar com doações, como água mineral (exclusivamente packs ou caixas fechadas), material de limpeza, produtos de higiene pessoal, itens de cama, mesa e banho e ração para animais.

Botafogo se prepara para jogo pela Libertadores

Além de ajudar o Rio Grande do Sul, a torcida do Botafogo também vai poder apoiar o time na preparação para um jogo importante. Na terça-feira, o Fogão visita o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h (horário de Brasília), em duelo que vale a liderança do Grupo D da Libertadores.

O Fogão, já classificado para as oitavas de final, assim como o rival colombiano, está em segundo lugar. Os dois times têm nove pontos, mas o Junior Barranquilla leva vantagem no saldo de gols. Assim, o Botafogo precisa vencer para avançar como líder.