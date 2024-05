São Paulo se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo na Libertadores

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, iniciando a preparação para o confronto decisivo com o Talleres, que vale a liderança do Grupo B da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no Morumbis.

Os atletas que atuaram na maior parte do tempo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, realizaram trabalhos regenerativos neste sábado sob o comando dos preparadores físicos. Lucas, Nestor e companhia participaram de atividades aeróbicas, de mobilidade, estabilidade, técnica e deslocamentos.

Já o restante do elenco, incluindo os jogadores que deverão ser titulares contra o Talleres, participou de um trabalho técnico de posse de bola, seguindo de um treinamento de ataque contra defesa comandado pelo técnico Luis Zubeldía.

Antes do final da sessão ainda houve um enfrentamento em espaço reduzido de três times compostos por seis jogadores cada. Enquanto duas equipes jogavam, a terceira fazia um trabalho de corrida intermitente.

Calleri, recuperado de lesão na panturrilha direita que o tirou dos últimos três jogos do São Paulo, vem treinando com o elenco e deve voltar a ficar à disposição para o confronto da próxima quarta-feira com o Talleres.

O São Paulo volta a treinar na manhã deste domingo, novamente no CT da Barra Funda.