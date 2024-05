Quem é o técnico que vem escalando a base do São Paulo inspirado em Telê

O técnico Allan Barcellos chegou no São Paulo em 2022 para a categoria sub-13 e após dois anos acaba de assumir o time sub-20 do Tricolor. Com Telê Santana como principal inspiração, o treinador chegou a marca de 100 jogos pelo clube do MorumBIS e não quer parar por aí.

Sem dúvidas é um grande feito. Para além de 100 jogos, penso e tento construir uma história bacana dentro do clube, ainda mais se tratando de São Paulo, uma instituição de tamanho e grandeza, é sempre um sonho para nós fazer parte e para além de fazer parte, construir uma história bacana, vitoriosa e protagonista aqui dentro do clube. Tento sempre auxiliar da melhor maneira possível todos os atletas e os funcionários aqui presentes. disse em entrevista ao UOL.

Barcellos é gaúcho e começou a carreira no Grêmio em 2013. Ele passou pelo sub-9 até o sub-13 no Rio Grande do Sul.

No São Paulo, levou o time sub-17 a três finais. A equipe decidiu os títulos do Campeonato Paulista e Brasileiro de 2023 e da Copa do Brasil de 2024.

Pelo sub-13, foi até as semifinais do paulista de 2022, além da mesma fase na série ouro da Copa FAM 2024 e prata em 2023.

Nesta última sexta-feira, foi anunciado como novo técnico do sub-20. Com a equipe em má fase no Campeonato Brasileiro, Barcellos deixou o comando do time sub-17 para assumir a categoria de cima, enquanto o técnico Menta desce para treinar o sub-17.

Chego no São Paulo em 2022, no Sub-13, e no mesmo ano acabo trabalhando no Sub-14 também de forma simultânea, no turno inverso. Processo desafiador, mas também um privilégio poder representar duas categorias do clube. Uma história construída de uma forma honesta, de uma forma leal e com muito trabalho, com muita dedicação, em prol do São Paulo. Acabou que as oportunidades acabaram aparecendo, obviamente, cada uma no seu tempo. E ainda é um privilégio no sentido de passar por todas as categorias.

Questionado sobre suas referências no futebol, Barcellos citou o lendário Telê Santana, além de outros técnicos brasileiros contemporâneos. No exterior, Pep Guardiola é a inspiração.