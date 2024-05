Palmeiras recebe folga antes de seguir preparação para jogo da Libertadores

O Palmeiras recebeu folga dupla neste fim de semana depois da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o Verdão retoma as atividades na segunda-feira, na Academia de Futebol, em preparação para o jogo contra o San Lorenzo, pela Libertadores.

Depois de empatar sem gols com o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), o Verdão se reapresentou e, enquanto os titulares do duelo realizaram apenas atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, os outros atletas disputaram um jogo-treino contra o São Caetano, vencido por 8 a 1, pelo Verdão.

Se por um lado, o clube teve a boa notícia de um gol de Dudu, que está próximo de retornar a disputar um jogo oficial pela equipe, recebeu a má notícia sobre Bruno Rodrigues, que sofreu nova lesão. E, dessa vez, mais grave. O camisa 11 estava em processo de transição física depois de uma artroscopia no joelho direito.

Bora pras oitavas! ?

Durante a disputa do jogo-treino, o jogador rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante a partida precisará passar por cirurgia.

Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo na quinta-feira para último duelo da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Nesse compromisso contra o San Lorenzo, o Verdão busca confirmar a melhor campanha.

Com 13 pontos, o Palmeiras é o líder do Grupo F e já está garantido nas oitavas de final da competição.