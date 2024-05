Corinthians considera emprestar jovens não aproveitados no time; veja lista

A próxima janela de transferências do Corinthians promete ser movimentada. Além das possíveis chegadas, o Timão avalia algumas saídas e pode emprestar jogadores com pouco espaço no elenco.

Atualmente, os atletas do grupo corintiano que gozam de menos oportunidades são alguns jovens da base. Um deles, por exemplo, é o atacante Arthur Sousa.

O jogador de 21 anos foi um dos destaques da Copinha, mas 'estourou' a idade e não pode mais atuar na base. Ele foi promovido para o profissional, ganhou algumas oportunidades e chegou a fazer um belo gol no clássico contra o São Paulo. Depois, entretanto, ele não jogou mais e mal tem sido relacionado para as partidas.

Em entrevista coletiva após o triunfo e classificação sobre o América-RN, pela Copa do Brasil, António Oliveira falou sobre o tema e confirmou a possibilidade do clube emprestar os garotos.

"Isso não é discutido só aqui, mas em qualquer clube do mundo. Os jogadores com menos espaço devem procurá-los para seguir evoluindo. Jogadores jovens devem procurar espaços competitivos para continuar evoluindo. A evolução não é só nos treinos, e sim competindo, em jogos. Nós, enquanto clube, iremos avaliar se eles podem contribuir ou se deverão buscar seus espaços em outros lugares", analisou o treinador.

Além de Arthur Sousa, outros jovens estão nessa lista de atletas com pouco espaço e que podem ser emprestados. Os meio-campistas Ryan, Guilherme Biro e Matheus Araújo, bem como o atacante Giovane, são alguns deles.

Fora os garotos, outros jogadores mais experientes, mas com poucas chances, também podem ser reavaliados. Casos do lateral Matheus Bidu e os zagueiros Raul Gustavo e Caetano.

A prioridade do Corinthians para a próxima janela é a contratação de atacantes. Entretanto, nomes como Deyverson e Romarinho, ventilados nos últimos dias, a princípio estão descartados pela diretoria alvinegra.