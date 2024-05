Confira onde assistir aos jogos deste sábado pela Série C

A terceira divisão do futebol brasileiro tem três partidas a serem disputadas neste sábado. A bola irá rolar pela sexta rodada da Série C com destaque para o Botafogo-PB, que busca manter a boa campanha na competição.

O time paraibano visita o Sampaio Corrêa no Castelão, no Maranhão, querendo manter a sua invencibilidade na Série C e se aproximar do líder Athletic. A partida terá início às 19:30h.

O tradicional Náutico recebe o Remo no Estádio dos Aflitos, às 17h (de Brasília). Ambas as equipes ocupam o meio de tabela e possuem apenas uma vitória no campeonato.

Confiança e ABC também buscam somar pontos para escapar do meio da classificação. Eles se enfrentam às 17h no Batistão, em Aracajú, no Ceará.

ONDE ASSISTIR

Confiança x ABC - 17:00 - DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol + e TV Zapping;

Náutico x Remo - 17:00 - DAZN e Nosso Futebol +;

Sampaio Corrêa x Botafogo-PB - 19:30 - DAZN e Nosso Futebol +.