Com Pulgar, Flamengo segue se preparando para jogo decisivo na Libertadores

Neste sábado, o Flamengo seguiu a preparação para o confronto diante do Millonarios, da Colômbia, pela Copa Libertadores. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Nas imagens divulgadas pelo clube Rubro-Negro, é possível ver o volante Erick Pulgar participando das atividades normalmente com os demais companheiros. Por conta de uma lesão no tornozelo, o chileno vem desfalcando a equipe desde a derrota para o Botafogo, no final de abril.

Com isso, Pulgar pode ser a novidade do Flamengo para o duelo contra os colombianos. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Bruno Henrique, que estão com problemas físicos, ainda são dúvidas.

O confronto contra o Millonarios é de grande importância para o Flamengo. Ocupando a segunda posição do Grupo E, o time carioca possui sete pontos, mesma quantia que o Palestino, do Chile, que aparece em terceiro lugar.

O Flamengo precisa da vitória para conseguir a classificação às oitavas de final da Libertadores sem muitos sustos.

Tendo em vista o adiamento da rodada do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe comandada por Tite terá bastante tempo de preparação para o duelo no Maracanã. A última vez que o Flamengo entrou em campo foi na quarta-feira passada, quando venceu o Amazonas, fora de casa, e garantiu a classificação na Copa do Brasil.