Com Marta titular, Orlando vence 8 jogos seguidos e quebra recorde nos EUA

Em campo do começo ao fim, Marta ajudou suas companheiras na oitava vitória seguida do Orlando Pride na NWSL, um novo recorde que veio diante do Portland Thorns, derrotado pelo placar de 2 a 1.

O que aconteceu

Com dois gols da zambiana Barbra Banda, o Orlando Pride derrotou o Portland Thorns na última sexta-feira (24) e estabeleceu o novo recorde de vitórias seguidas na principal liga feminina dos Estados Unidos.

Curiosamente, o recorde anterior pertencia ao Portland Thorns, que venceu sete jogos seguidos em 2014.

Na atual temporada, o time de Marta é o líder invicto da NWSL, com oito vitórias seguidas, após iniciar a competição com três empates.

"É algo com que sonhamos desde o início", disse Marta, que ingressou no Pride em 2017. "Trabalhamos muito. Nunca desistimos; eu nunca desisto na minha vida, então nunca vou desistir de sonhar com essa situação. Você olha para trás e vê todo mundo correndo atrás de nós, então só temos que corre mais rápido."

O Orlando Pride lidera a NWSL com 27 pontos, seguido pelo Washington Spirit, que tem 24.

Marta atuou em oito partidas do Pride em 2024 e anotou dois gols.