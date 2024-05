Com hat-trick em jogo-treino, Rômulo mostra serviço e é opção em meio à má fase de Veiga no Palmeiras

Na noite da última quinta-feira, o Palmeiras garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar sem gols com o Botafogo-SP. Apesar de não ter mostrado seu melhor futebol, o Verdão aproveitou a vantagem conquistada no jogo de ida para assegurar a classificação.

O duelo ficou muito marcado pela atuação abaixo, de forma geral, do elenco alviverde. Um dos jogadores que não conseguiu demonstrar seu mais alto nível foi Raphael Veiga. O meia-atacante tem deixado a desejar nas últimas partidas.

Apesar dos bons números neste ano, com nove gols e quatro assistências em 24 jogos, Veiga ainda não conseguiu reproduzir o que fez nas últimas temporada e tem oscilado muito. O jogador, por exemplo, deixou de ser completamente confiável em cobranças de pênaltis.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o camisa 23 converteu as suas primeiras 24 penalidades pelo Verdão. Depois do primeiro desperdício, o aproveitamento caiu para 65%, ou seja, em 20 tentativas, ele fez apenas 13.

Em meio à má fase de Veiga, quem desponta como opção é Rômulo. O meia-atacante, contratado pelo Palmeiras na atual temporada, ainda não ganhou muitas oportunidades no time alviverde. Contudo, após mostrar serviço no jogo-treino desta sexta-feira, o panorama pode mudar.

Na manhã desta sexta-feira, o jovem de 22 anos marcou um hat-trick no jogo-treino disputado contra o São Caetano, na Academia de Futebol. Na ausência de Veiga, que ficou na parte interna do CT com o restante dos titulares contra o Botafogo-SP, Rômulo saiu jogando nos últimos dois tempos e foi às redes três vezes.

Os frames do jogo-treino de hoje contra o São Caetano estão no ar! Veja os gols e os detalhes da manhã por aqui ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/P5PYp9lXHC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 24, 2024

Com os três gols marcados e o bom entrosamento demonstrado na atividade desta sexta-feira, Rômulo mostrou sinais de que pode ser uma opção para os momentos em que Abel Ferreira precisar de um substituto para Veiga.

O atleta foi oficialmente anunciado pela equipe em fevereiro deste ano, mas se apresentou ao clube no fim de março, após o Novorizontino ser eliminado do Campeonato Paulista. O meia tem aproveitado este período para se adaptar ao novo clube - tanto é que ainda não foi muito utilizado pelo técnico português.

À disposição de Abel desde o dia em que se apresentou, Rômulo só foi ganhar uma chance com o treinador no dia 17 de abril, na derrota de 1 a 0 para o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão. De lá para cá, também recebeu pouco tempo de jogo.

No total, o meia-atacante entrou em campo com a camisa do Verdão em cinco oportunidades - todas saindo do banco de reservas. O jogador acumula apenas 65 minutos nos gramados, mas já foi muito importante para o time: no jogo de ida contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, deu a assistência para Estêvão marcar o gol da vitória alviverde já nos acréscimos.

Com Rômulo e Veiga à disposição, o Palmeiras volta aos gramados nesta quinta-feira, pela última rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O Palestra encara o San Lorenzo, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.