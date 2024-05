Leclerc faz a pole para o GP de Mônaco e ajuda a manter recorde de Senna

Charles Leclerc voltou a ser o mais rápido com 1m10s418 neste sábado (25) e larga na frente amanhã no GP de Mônaco. A pole do monegasco garante que Ayrton Senna mantenha o recorde de oito pole position consecutivas — se Verstappen fizesse a pole, superaria o ídolo brasileiro.

Oscar Piatri, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari, completam o top 3. Leclerc fez sua terceira pole em Monte Carlo e a 24ª de sua carreira na Fórmula 1.

Max Verstappen teve problemas em sua última volta e larga apenas na sexta posição. O holandês fez muitas reclamações do carro a sua equipe após o resultado.

O GP de Mônaco acontece neste domingo (26), às 10h (de Brasília).

Q1

A Mercedes surpreendeu e conseguiu um ótimo desempenho no Q1: George Russel fez a volta mais rápida com 1m11s492 e Lewis Hamilton foi o terceiro. Piastri, da McLaren, também fez um bom Q1 e foi o segundo mais rápido.

Outra surpresa foi a eliminação de Sergio Pérez no Q1. O piloto da Red Bull Racing ficou entre os piores desde o início do Q1 e contava com sua última volta para seguir vivo. No entanto, não conseguiu melhorar o desempenho e foi eliminado em 18º.

Em entrevista à Band, Pérez disse que não conseguiu aquecer seus pneus durante o treino e isso prejudicou sua performance.

Os eliminados do Q1: Fernando Alonso, Logan Sargeant, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Q2

O carro da McLaren, que teve bom desempenho nos treinos anteriores, conseguiu manter o ritmo. Lando Norris fez o melhor tempo do Q2 com 1min10s732. Seu companheiro Oscar Piastri foi o terceiro.

Tímido no Q1, Max Verstappen foi o segundo mais rápido no Q2 e foi o intruso no "pódio" da McLaren. O holandês pareceu poupar seu carro no início da atividade.

Alexander Albon, da Williams, conseguiu se classificar para o primeiro Q3 da temporada. Antes, o seu melhor resultado havia sido o 12º melhor tempo no GP de Miami.

Os eliminados do Q2: Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Kevin Magnussen.

Q3

Leclerc era o favorito a ficar com a pole position e foi isso que aconteceu. Ele já havia sido o mais rápido no treino da manhã de hoje.

Max Verstappen até tentou superar o monegasco, mas em sua última volta teve problemas no carro e não conseguiu ser o mais rápido.

Quem comemorou muito o desempenho na classificação foi a Williams. Alexander Albon ficou com a nona posição e foi felicitado pelo rádio.

Veja como ficou o grid de largada do GP de Mônaco

1 - Charles Lecler (Ferrari)

2 - Oscar Piastri (McLaren)

3 - Carlos Sainz (Ferrari)

4 - Landro Norris (McLaren)

5 - George Russell (Mercedes)

6 - Max Verstappen (Red Bull Racing)

7 - Lewis Hamilton (Mercedes)

8 - Yuki Tsunoda (RB)

9 - Alexander Albon (Williams)

10 - Pierre Gasly (Alpine)

11 - Esteban Ocon (Alpine)

12 - Nico Hulkenberg (Haas)

13 - Daniel Ricciardo (RB)

14 - Lance Stroll (Aston Martin)

15 - Kevin Magnussen (Haas)

16 - Fernando Alonso (Aston Martin)

17 - Logan Sargeant (Williams)

18 - Sergio Perez (Red Bull Racing)

19 - Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20 - Zhou Guanyu (Kick Sauber)