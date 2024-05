'Augusto Melo não termina o mandato. Vai sofrer impeachment', diz RMP

O colunista Renato Mauricio Prado analisou no Fim de Papo que é muito difícil o presidente do Corinthians, Augusto Melo, terminar o mandato. Segundo RMP, o clube está "atolado em mentiras" e a tendência é que o mandatário sofra o impeachment da oposição.

'Ele vai sofrer o impeachment': Toda essa história é mau cheirosa, toda essa história fede. É impressionante como o Corinthians está atolado em mentiras desde o início da administração Augusto Melo, quando ele disse que tinha tudo acertado com Gabriel. Então, estou começando a achar que vai ser difícil o Augusto Melo terminar o mandato dele. Eu acho que o mandato dele vai ser interrompido, ele vai sofrer o impeachment".

'Augusto Melo não termina o mandato': "Ele está num caso tão complicado que se ele fosse um cara que dissesse 'não quero nenhum tipo de coisa esquisita aqui', ele tinha afastado os dois diretores. Ele tinha afastado, ele tinha que ter tomado a decisão. Você do marketing e você do admnistrativo estão afastados, eu vou apurar isso tudo e a depende do resultado da investigação vocês voltariam ou não. Ou pelo contrário: sofreriam processos do Corinthians. Mas ele fica preocupado com os 30 votos que um representa pela ala que o apoia, ele está completamente perdido. Pelo andar da carruagem, o Augusto Melo não termina o mandato, ele vai acabar sofrendo o impeachment. Esse caso é muito complicado".

