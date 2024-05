Al-Ain x Yokohama Marinos: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions da Ásia

Neste sábado, o Al-Ain recebe o Yokohama Marinos, pelo jogo de volta da final da Liga dos Campeões da Ásia. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília). O time japonês venceu a ida por 2 a 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva no Star+.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Al-Ain: três derrotas e duas vitórias.

Yokohama Marinos: duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Prováveis escalações

Al-Ain: Eisa; Traoré, Hashemi, Kouadio e Mohammed; Al Baloushi, Park e Nader; Kaku, Rahimi e Palacios



Técnico: Hernán Crespo

Yokohama Marinos: Popp; Matsubara, Kamijima, Hatanaka e Nagato; Uenaka, Kida e Nam; Yan Matheus, Anderson Lopes e Élber



Técnico: Harry Kewell

Arbitragem

Ilgiz Tantashev é o árbitro da partida, com Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin como assistentes. Fu Ming fica no comando do VAR.