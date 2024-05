Zubeldía explica time alternativo e aprova desempenho: "Merecíamos mais"

Luis Zubeldía explicou por que optou por escalar um time completamente reserva para o duelo desta quinta-feira, com o Águia de Marabá, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Acreditava-se que os titulares entrariam em campo contra o Águia de Marabá, no Morumbis, devido ao maior intervalo entre as partidas causado pelo adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas, aparentemente, Luis Zubeldía não está preocupado com o fato de muitos de seus principais atletas chegarem para o jogo decisivo da Libertadores, contra o Talleres, sem disputar um jogo oficial em duas semanas.

"Sinto que é uma etapa onde os que têm mais minutos necessitam treinar. Os que tinham menos minutos ou um ou outro jogador que tinha minutos eu necessitava vê-los em jogos oficiais, com a nossa torcida, para avaliar seu rendimento. Ao final, sempre digo o mesmo: nossa torcida não se pergunta se joga Pedro ou Juan. Joga São Paulo, não importa o nome. E tem que ganhar. Essa é a mensagem para os meus jogadores. Agora amanhã é virar a página e começar a pensar no Talleres", disse Zubeldía.

Fato é que os reservas não decepcionaram. Embora tenha vencido por 2 a 0, o São Paulo criou o suficiente para golear o adversário paraense nesta quinta-feira e não correu riscos na defesa. Claro que há um abismo técnico entre o Tricolor e o Águia de Marabá, mas os comandados de Zubeldía fizeram sua obrigação.

"Claramente o time jogou bem os dois tempos. Tenho a sensação de que merecíamos mais gols, mas era importante se classificar porque a responsabilidade era 100% nossa. Fizemos o que tínhamos que fazer contra um rival que tentou fazer um bom trabalho, mas não os deixamos ter reação, nem lá nem aqui", comentou.

"Nosso time assumiu a responsabilidade e jogou o mata-mata de forma muito séria, mesmo após a vitória na ida por 3 a 1. Importante que a torcida possa ver um triunfo. O desenvolvimento do jogo indicava que poderíamos ter feito três, quatro, cinco gols, no mínimo. Mas, também temos que ter pés no chão, porque ainda falta crescermos em alguns aspectos e depois desenvolver com o que vem", concluiu.

O São Paulo volta a treinar no próximo sábado, no CT da Barra Funda, iniciando sua preparação para o jogo decisivo contra o Talleres, na próxima quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, que vale a liderança da chave.