VaideBet se manifesta sobre polêmicas envolvendo acordo com o Corinthians e diz "avaliar próximos passos"

Patrocinadora do Corinthians, a casa de apostas VaideBet publicou uma nota oficial nesta sexta-feira e se manifestou sobre as polêmicas recentes envolvendo a parceria (veja no fim da matéria).

A empresa confirmou que desde o mês de abril vem cobrando esclarecimentos da diretoria corintiana. A VaideBet já notificou sua insatisfação ao clube devido às notícias veiculadas nos últimos dias. O incômodo aumentou ainda mais na última segunda-feira, quando o jornalista Juca Kfouri noticiou a suposta presença de um 'laranja' no processo de intermediação do negócio.

A casa de apostas realizou algumas reuniões, uma delas presencial, com a diretoria presidida por Augusto Melo com o intuito de pedir explicações.

A VaideBet também confirmou a presença de um intermediário do acordo, mas não entrou em detalhes sobre o tema e não divulgou o nome deste intermediário. Conforme antecipou a Gazeta Esportiva, esta intermediadora é a Rede Social Media Design LTDA, que tem como sócio-administrador Alex Cassundé.

Alex foi inserido no grupo de campanha de Augusto Melo no período eleitoral do Corinthians por indicação de Sérgio Moura, que pediu licença do cargo de superintendente de marketing do clube na última quinta-feira.

A casa de apostas ainda diz que está "observando os desdobramentos do caso" e "avalia os próximos passos". Como a Gazeta Esportiva publicou na última terça, ela não descarta rescindir o contrato de patrocínio com o Timão.

Entenda a polêmica envolvendo o patrocínio da VaideBet

O contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet foi firmado no início deste ano, por R$ 370 milhões e validade de três anos. O vínculo prevê o pagamento de um multa de 10% do valor total restante em caso de rescisão sem justa causa.

As dúvidas acerca do acordo com a casa de apostas incomodaram torcedores e membros do Conselho Deliberativo do time do Parque São Jorge. Recentemente, um grupo formado por 84 conselheiros protocolou um requerimento a Romeu Tuma Júnior, presidente do órgão, com o intuito de convocar uma reunião extraordinária para que Augusto Melo e seus pares apresentem documentos e prestem esclarecimentos sobre este e outros contratos assinados pelo clube em 2024.

No requerimento, o qual a Gazeta Esportiva teve acesso, os conselheiros alegam que o presidente do clube, Augusto Melo, havia negado "categoricamente" a existência de uma empresa intermediadora durante uma reunião na sala do CORI (Conselho de Orientação) diante as presenças de Andrés Sanchez, André Luiz de Oliveira, Ademir Carvalho Benedito, Antônio Rachid, Mathias Antonio Romano e Jorge Kalil.

O texto aponta contradição, tendo em vista que a Gazeta Esportiva informou, com exclusividade, que o Timão se comprometeu a pagar R$ 25,2 milhões a um intermediário. A empresa que recebeu o direito a comissão tem como sócio-administrador Alex Cassundé, que foi inserido no grupo de campanha de Augusto Melo no período eleitoral do clube, por indicação de Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians.

Os conselheiros ainda questionam outros pontos do acordo com a VaideBet, como o fato do contrato não ter passado pelo sistema de compliance do clube e de que a empresa citada como intermediadora, a Rede Social Media Design LTDA, não exercia a atividade e não estava regularizada para oferecer tal serviço, conforme também revelou a Gazeta Esportiva.

Uma matéria publicada pelo jornalista Juca Kfouri na última segunda-feira noticiava que a Rede Social Media Design LTDA repassou parte do valor recebido em uma comissão a uma empresa 'laranja', chamada Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda. Ela estaria no nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher residente na cidade de Peruíbe, no Litoral Sul de São Paulo, que nem sequer saberia da existência da mesma.

O Corinthians, por sua vez, se manifestou por meio de uma nota oficial e ressaltou que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas". O clube destacou que "não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros" e que "caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias".

Veja, na íntegra, a nota emitida pela VaideBet nesta sexta-feira:

"A VaideBet informa que tem acompanhado atentamente as publicações e manifestações envolvendo o comissionamento do contrato de patrocínio ao Sport Club Corinthians Paulista, e que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso.

Durante as últimas semanas, a VaideBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio, além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira (20).

Desde o primeiro momento, a VaideBet foi contatada por um agente intermediário sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio.

A VaideBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos."