United pode se juntar a outros gigantes em 'dança das cadeiras' de técnicos

Erik Ten Hag deve fazer seu último jogo como técnico do Manchester United no próximo sábado (25).

O que aconteceu

O United decidiu demitir Ten Hag independentemente de título na Copa da Inglaterra, segundo o jornal The Guardian. Os Red Devils fecharão sua temporada amanhã, em clássico contra o Manchester City, pela final da copa nacional.

O desempenho do United na atual temporada fez o clube "perder a fé" no técnico, de acordo com a publicação. O clube não conseguiu classificação a competições europeias pela Premier League, e depende de título na Copa para poder disputar a próxima Liga Europa. Ten Hag completará neste sábado sua segunda temporada no comando da equipe.

O United já trabalha com nomes para substituir Ten Hag, incluindo alguns 'recém-desempregados'. Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, que se despediram de Chelsea e Bayern de Munique na última semana, são os nomes mais cotados. Kieran McKenna (Ipswich Town), Gareth Southgate (Chelsea), Thomas Frank (Brentford) e Graham Potter (sem clube) são outros técnicos considerados.

O time de Manchester está longe de ser o único gigante europeu que trocará de técnico visando a próxima temporada. O mercado para 2024/25 está agitado, com mudanças de planos e apostas em 'novatos' no ramo. O UOL situa o panorama da 'dança das cadeiras' de treinadores em grandes clubes do Velho Continente.

Barcelona

Hansi Flick, provável futuro técnico do Barcelona Imagem: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Xavi foi demitido nesta sexta-feira (24). O técnico ainda comandará o Barcelona diante do Sevilla no próximo domingo (26), pela última rodada do Campeonato Espanhol.

Hansi Flick deve ser seu substituto. O técnico ex-Bayern de Munique e seleção alemã estava sem trabalhar, priorizou o Barça e não quis ouvir propostas de outros clubes. Segundo o repórter Fabrizio Romano, o acordo está selado e tem validade de duas temporadas.

A 'novela Xavi' teve três reviravoltas apenas em 2024. Em 27 de janeiro, o treinador anunciou que deixaria o Barcelona no fim da temporada. Após evolução no desempenho da equipe, a diretoria fez reuniões para pedir pela permanência, e o técnico anunciou em 25 de abril que permaneceria. Menos de um mês depois, a cúpula barcelonista tomou a decisão de demiti-lo.

Declarações de Xavi desagradaram Joan Laporta, presidente do Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, a 'sinceridade' do técnico ao falar da dificuldade em fazer contratações irritou a diretoria. Terminar a temporada sem levantar nenhuma taça também não contribuiu para o caso de Xavi.

Bayern de Munique

Vincent Kompany, técnico do Burnley Imagem: Danny Lawson - PA Images/PA Images via Getty Images

Vincent Kompany é o favorito para assumir o cargo. O ex-zagueiro atualmente é treinador do Burnley, time rebaixado na última edição da Premier League. Segundo a imprensa europeia, o belga já informou o time inglês sobre seu desejo de sair, e as negociações entre os clubes estão avançadas.

O Bayern lidou com recusas no processo em busca de um novo técnico. O clube anunciou em 21 de fevereiro que Thomas Tuchel não permaneceria ao término da temporada. Neste período, Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (seleção alemã) e Ralf Rangnick (seleção austríaca) optaram por permanecer em seus cargos e frustraram os planos do time de Munique. Até o próprio Tuchel chegou a ser procurado, mas não houve acordo para estender a parceria.

Chelsea

Mauricio Pochettino, ex-técnico do Chelsea Imagem: Ryan Pierse/Getty Images

Mauricio Pochettino deixou o Chelsea "em comum acordo" dois dias após o término da temporada para a equipe. O argentino levou os Blues à sexta colocação no Campeonato Inglês, garantindo vaga em torneio continental, e ao vice da Copa da Liga Inglesa.

O dono do clube, Todd Boehly, busca um "técnico jovem". Sebastian Hoeness (Stuttgart), Thomas Frank (Brentford), Míchel (Girona), Kieran McKenna (Ipswich Town) e Enzo Maresca (Leicester) são os possíveis nomes veiculados pela imprensa inglesa.

Juventus

Thiago Motta, técnico do Bologna, em jogo contra a Juventus pelo Campeonato Italiano Imagem: Image Photo Agency/Getty Images

Ítalo-brasileiro deve virar o novo comandante. O Bologna anunciou nesta quinta (23) que o técnico Thiago Motta optou por não renovar contrato, ficando livre para assumir uma nova equipe. Segundo Fabrizio Romano, ele será anunciado na Juventus nos próximos dias, com contrato até junho de 2027.

Motta levou o Bologna de volta à Liga dos Campeões após 59 anos. O time é o atual terceiro colocado do Campeonato Italiano, à frente da própria Juventus nos critérios de desempate.

Já se imaginava que Massimiliano Allegri deixaria a Juventus, mas o italiano acabou demitido antes do fim da temporada. A diretoria bianconeri se irritou com a postura do treinador na final da Copa Itália. Na ocasião, Allegri foi expulso e discutiu depois com um diretor da equipe.

Liverpool

Arne Slot já tem futuro definido na 'dança das cadeiras' dos técnicos Imagem: BSR Agency/Getty Images

Situação já resolvida: Arne Slot é o novo técnico. O holandês, ex-Feyenoord, foi anunciado nesta semana como o substituto de Jürgen Klopp.

Troca contra a vontade do clube. O trabalho de Klopp em quase oito anos à frente do Liverpool era considerado incontestável. No entanto, o próprio treinador pediu para sair, alegando se sentir "sem energia".