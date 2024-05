Técnico do Real Madrid, Ancelotti confirma ausência de Tchouaméni na final da Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, confirmou a ausência do volante Aurélien Tchouaméni na final da Liga dos Campeões, que será realizada no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), em Wembley, na Inglaterra. O francês irá desfalcar o clube merengue no duelo contra o Borussia Dortmund por conta de uma lesão por estresse no pé esquerdo.

"Está descartado para a final, mas chegará para a Eurocopa", disse o treinador em coletiva de imprensa.

O meio-campista se machucou durante o jogo da volta da semifinal da Champions League, contra o Bayern de Munique. Não é a primeira vez que Tchouaméni enfrenta essa lesão. Em outubro de 2023, ele sofreu a mesma contusão e ficou fora dos gramados durante 47 dias.

Essa será uma baixa importante para o Real Madrid. O francês foi titular em todos os jogos que esteve disponível no mata-mata da Liga dos Campeões.

A opção mais provável para substituí-lo é Eduardo Camavinga, que é utilizado frequentemente na função. Ele também foi o escolhido quando Tchouaméni esteve fora nas quartas de final do torneio europeu, contra o Manchester City, no jogo de volta. Caso queira improvisar, Ancelotti pode recuar Toni Kroos e iniciar com o experiente Luka Modric.

Apesar da má notícia, segundo Ancelotti, o volante está garantido na Eurocopa, que será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Assim como no Real Madrid, Aurélien é um dos principais jogadores da França e peça-chave no esquema do técnico Didier Deschamps.

Antes da final da Champions League, o clube merengue entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Real Betis, no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol.