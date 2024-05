Técnico do Botafogo-SP elogia atuação contra o Palmeiras e fica na bronca com a arbitragem

Jogando dentro de casa, o Botafogo-SP segurou o empate de 0 a 0 com o Palmeiras, mas, com a derrota no jogo de ida, o resultado causou a eliminação da equipe na terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo assim, após o duelo desta quinta-feira, o treinador Paulo Gomes elogiou a atuação de seus jogadores.

"Um jogo de futebol só está controlando quando você consegue abrir dois ou três gols de diferença. Quando está 0 a 0 e você só tem um gol de vantagem, o jogo nunca está controlado, até porque o adversário pode fazer um gol a qualquer momento. A equipe esteve muito bem mais uma vez, parabéns para eles [jogadores]", disse.

"Um jogo pode ser sorte e dois jogos pode ser ok, mas fazer três jogos [dois na Copa do Brasil e um no Paulistão] contra a melhor equipe da América do Sul, da forma que eles jogaram, tenho que tirar o chapéu para minha equipe, que esteve muito bem nestes três jogos que fizemos com eles. Principalmente nesses dois da Copa do Brasil, que eram mais decisivos. Foi uma pena não termos efetuado o gol que nos daria, pelo menos, a ida aos pênaltis", acrescentou.

Paulo Gomes não ficou nada satisfeito com a arbitragem de Anderson Daronco na partida. Para ele, Zé Rafael e Richard Rios, meio-campistas do Palmeiras, deviam ter sido expulsos de campo.

"Acredito que o Daronco se equivocou e prejudicou o Botafogo. Creio que ele esqueceu de dar o segundo cartão amarelo ao Richard Rios, o que deixaria o Palmeiras com menos um elemento em campo. Peço desculpas por dizer isso, mas é o que eu vi e preciso ser sincero", falou.

"No segundo tempo, o Zé Rafael a mesma coisa. O Abel, inteligentemente, logo tirou ele, e isso foi a prova. Se o Daronco tinha alguma dúvida, pode ver que o treinador adversário tirou logo o jogador que estava amarelado e ia ser expulso. Foram dois lances capitais do jogo, ao meu ver", acrescentou.

Com a eliminação na Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro é a única competição que resta ao Botafogo-SP no ano. O time volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), para confronto diante do Novorizontino, no Estádio Santa Cruz.