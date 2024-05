São Paulo confirma Guerrinha como novo técnico do time de basquete

O São Paulo aposta em um nome conhecido do basquete para comandar a equipe masculina para a temporada 2024/25. O experiente Guerrinha, de 64 anos, é o novo treinador do Tricolor.

O ex-armador já assinou contrato com o time paulista. Guerrinha falou sobre a sua expectativa no comando do São Paulo.

"Eu me sinto muito orgulhoso de receber um convite de uma instituição mundial como o São Paulo, de um projeto de Basquetebol vencedor e espero continuar agregando e construindo esse projeto com a minha experiência, com o meu trabalho e com muita dedicação como eu fui em todos os lugares. Sou técnico de passar por poucos times e espero fazer um trabalho importante e da grandeza que o São Paulo sempre teve e merece", disse ao site oficial do Tricolor.

Guerrinha é técnico desde 1997, dirigindo times como Bauru, Mogi e ACF/Campos. Como treinador, ele já ganhou um Campeonato Brasileiro, três Ligas Sul-Americanas, uma Liga das Américas, quatro Campeonatos Paulistas e um Campeonato Carioca.

Como jogador, Guerrinha esteve na lendária equipe brasileira que ganhou os Jogos Pan-Americanos de 1987, na final contra os Estados Unidos, em Indianápolis.